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Убрать за пять часов. Как в районах Перми контролируют уборку снега?
Нарушения фиксирует административно-техническая инспекция. Ее сотрудники ежедневно контролируют качество уборки снега. Нерадивому подрядчику может грозить значительный штраф.
Владимир Чичкин, сотрудник МКУ «Административно-техническая инспекция города Перми»: "Смотрим, расчищена ли проезжая часть, расчищены ли пешеходные переходы, тротуары. Эту информацию мы доводим до руководства администрации района. Как правило, все замечания устраняются в течение 30-40 минут."
Отдельная история — снег, сложенный на обочинах после уборки. С дорог первой категории его должны вывозить в течение трех дней, второй - в течение 10. Для дорог третьей категории такого норматива нет, но абсолютно точно снег не должен мешать обзору водителей.
Ежедневно только с территории Орджоникидзевского района вывозится около двух тысяч кубометров снега, задействованы около 30 единиц техники и около 40 дорожных рабочих. Глава Евгений Карабатов рассказал о нормативах на примере улицы Академика Веденеева. Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района Перми: "Срок приведения в порядок проезжей части после завершения снегопада— 5 часов, на приведение в нормативное состояние тротуаров — это 5 часов на проведение обработки и 7 - на завершение цикла прометания. Эти нормативы заложены в муниципальные контракты. Любые отклонения от установленных параметров влекут наложение санкций."
Также заявлено, что в этом году ужесточены и требования в целом: приёмку осуществляют не по набору проведённых работ, а по их качеству, и, конечно, важны отзывы пермяков.
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