В Кизеле водитель фуры признан виновным в смертельном ДТП
Кизеловским городским судом вынесен приговор в отношении 46-летнему жителю Дагестана. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
В июле текущего года мужчина, управляя грузовым автомобилем «Вольво» c полуприцепом, двигался по трассе Кунгур-Соликамск. На 230-231 км дороги он для обгона выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «БМВ». В результате аварии 32-летний водитель легкового транспортного средства и его 8-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.
"Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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