Этой зимой в Пермском крае для занятий массовыми видами спорта откроется около 300 объектов
Для развития массового спорта в ближайшее время будет проведена модернизация спортивной базы в Кизеле. Для Чердыни, Оханска и Куеды планируется приобретение модульных лыжных баз. В Добрянке и Нытве собираются построить лыжероллерные трассы. Для массового активного отдыха в ближайших планах открытие 214 ледовых катков по всему региону.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "У нас 48 катков в Перми будут с бесплатным доступом. В любом случае, перед тем, как пойти на каток, уточняйте, пожалуйста, время работы катков на портале "Управляем вместе". Что-то может поменяться, в первую очередь, из-за погодных условий, потому что при -5 градусах мы уже не открываем катки". Кроме того, в Пермском крае будет работать 67 лыжных баз – 13 в Перми и 54 в территориях, 65 из них бесплатные. На большинстве объектов предусмотрен прокат. Для любителей горных лыж и сноубординга в этом году в Прикамье открыты 23 спортивных центра, на 22 из которых можно взять на прокат необходимый инвентарь.В региональном Министерстве физической культуры и спорта обратили внимание на то, что допуск на указанные объекты осуществляется при наличии QR-кодов.
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