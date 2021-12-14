На заседании краевого правительства обсудили систему обращения с ТКО

Сегодня на заседании правительства Пермского края был представлен отчет по работе с твердыми коммунальными отходами в рамках нацпроекта "Экология". В Прикамье этот проект реализуется уже два года. За это время в четыре раза увеличилось число точек сбора и мусорных контейнеров. На переработку сегодня направляется чуть больше 12% всех твердых отходов. Для этого постоянно работают три мусоросортировочных комплекса - в Лобаново, Кудымкаре и Краснокамске. В Перми появились новые контейнерные площадки для раздельного сбора мусора. В планах до 2024 года довести долю всех сортированных отходов до 50%. Губернатор Дмитрий Махонин отдельно отметил, что сейчас необходимо вывести деятельность регионального мусорного оператора "Теплоэнерго" на самообеспечение и более пристально следить за работой подрядчиков. Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Мы дополнительно предусмотрели ужесточение санкций в отношении тех подрядчиков, которые некачественно производят свои работы. И плюс ко всему, у нас внедрена автоматическая система отслеживания треков по мусоровозам, соответственно, мы отслеживаем возку мусора и уборку тех контейнерных площадок, за которыми закреплены данные перевозчики".