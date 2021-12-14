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На заседании краевого правительства обсудили систему обращения с ТКО →
Краевой Минздрав опроверг информацию об организации обязательного обсерватора для прибывающих из других стран
Кроме того, в краевом Минздраве сообщили, что Египет не входит в список стран, после возвращения из которых граждане обязаны соблюдать в течение 14 дней со дня прибытия режим изоляции.
"В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2021, лица, прибывающие из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг, обязаны соблюдать в течение 14 дней со дня прибытия режим изоляции", - говорится на сайте министерства здравоохранения Пермского края.
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