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Краевой Минздрав опроверг информацию об организации обязательного обсерватора для прибывающих из других стран →
В большей части Индустриального района перебои с водоснабжением из-за коммунальной аварии
м/р Нагорный (ул. Чердынская, ул. Глинки, ул. Геологов, ул. А. Свиязева);
м/р Авиагородок (ул. Сусанина, ул. Норильская, ул. Камышловская) ;
ул. А. Свиязева, 2- 58 (четн), 11-39 (нечет);
ул. Карпинского от просп. Декабристов до ул. А. Свиязева;
ул. К. Леонова, 52-82 (четн), 43-65 (нечет);
ул. Самолетная, 48-74;
ул. Рязанская, 3-19, 103, 105;
ул. В. Засулич от ул. Карпинского до ул. Рязанская;
ул. Сов.Армии,45,46,47,49,51,60,64,72,72/1,72/2,72/3,72/4,93,100,101а,101б;
Пр. Декабристов, 1-43(нечет), 2-22 (четн);
ул. Подводников;
ул. Шахтерская;
ул. Теплогорская;
ул. О. Кошевого;
ул. Л. Чайкиной.
Компанией "Новогор-Прикамье" организован подвоз питьевой воды. Информацию можно узнать по телефону 2100-680.
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