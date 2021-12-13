Реконструкция Дворца молодежи завершится в конце следующего года

Реконструкция Дворца молодежи г. Перми завершится в конце следующего года. Деньги на это заложены в городском бюджете, который депутаты утвердили в первом чтении. В результате реконструкции площадь Дворца увеличится до 10 тысяч кв. м. В здании разместятся различные молодежные организации, большой концертный зал на 550 мест и малый зал на 151 место, балетный класс. Финансирование идет в рамках программы "Молодежь города Перми".Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Продолжаем поддерживать волонтерские движения, "Отряды мэра", поддерживать разные мероприятия городского уровня, направленные на эту цель. И, конечно, одна из главных задач, которую мы видим - создание молодежного парламента города Перми уже 3-го созыва".Всего на период 2022-2024 годов в Перми будет действовать 20 муниципальных программ. К примеру, на реализацию программы "Культура города Перми" предусмотрено более 1,5 млрд рублей. В первую очередь деньги пойдут на организацию ежедневной работы всех учреждений досуга. Кроме того, заложены средства на покупку нового оборудования в театрах и текущий ремонт Дворцов и Домов культуры, а также на реставрацию городских памятников. Сейчас в бюджет вносят поправки. На окончательное утверждение в пермскую Думу проект главного финансового документа города поступит 21 декабря.