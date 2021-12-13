Реконструкция Дворца молодежи завершится в конце следующего года

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Всего на период 2022-2024 годов в Перми будет действовать 20 муниципальных программ. К примеру, на реализацию программы "Культура города Перми" предусмотрено более 1,5 млрд рублей. В первую очередь деньги пойдут на организацию ежедневной работы всех учреждений досуга. Кроме того, заложены средства на покупку нового оборудования в театрах и текущий ремонт Дворцов и Домов культуры, а также на реставрацию городских памятников. Сейчас в бюджет вносят поправки. На окончательное утверждение в пермскую Думу проект главного финансового документа города поступит 21 декабря.
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