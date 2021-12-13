Инициативное бюджетирование в действии. Что строят в территориях Прикамья по проектам самих жителей?
Рабочая поездка депутата Законодательного собрания Георгия Ткаченко была посвящена итогам реализации проектов по различным краевым и муниципальным программам, и в том числе программе инициативного бюджетирования, членом краевой комиссии по отбору которых является народный избранник.
Георгий Ткаченко депутат Законодательного собрания Пермского края: «При наличии такого количества трудолюбивых инициативных людей и при наличии существующих сейчас механизмов поддержки, у этих людей всегда будет возможность реализовать свою инициативу. Ну а мы будем совершенствовать эти механизмы. Результаты этого общения мы обязательно используем в своей законотворческой работе».
Так, в Бичуринской средней школе отремонтировали спортзал и построили универсальную спортивную площадку. В соседней Бардабашке, по программе самообложения граждан построили детскую площадку и установили уличные тренажеры. Теперь это главное место для развлечения всей детворы.
В деревне Карша Чайковского городского округа в этом сезоне была своя стройка века. Современную детскую площадку с верандой подрядчику помогали строить волонтеры, фактически вышли все родители с детьми.
В селе Фоки местный активист и волонтер Ирина Котомина стала инициатором возведения на территории школы новой уличной сцены, рядом с которой замостили площадку для проведения общих мероприятий.
Ирина Котомина, жительница с. Фоки: " «У нас начнутся весной мероприятия на улице. Это ко Дню Победы. Скверик, скамеечки, проводим здесь и линейки».В селе Суганка Еловского округа сбылась давняя мечта местных жителей, на двух улицах этим летом отремонтировали водопровод. Раньше приходилось пользоваться колодцем. В Елово в школе-саду №3 реконструировали и запустили бассейн: отремонтировали чашу и установили новую систему фильтрации воды. В Осе в этом году было реализовано сразу несколько проектов инициативного бюджетирования. Обустроен сквер, в жилом мирорайоне установили новую универсальную спортивную площадку. Теперь для занятий на постоянной основе здесь привлекают дворовых тренеров. А в спортшколе имени В. А. Лобанова на средства благотворителей заканчивается реконструкция бассейна, в начале следующего года ожидается торжественное открытие. Часть залов школы уже работает.
Окончательное решение о реализации того или оного проекта принимает комиссия, но сами критерии отбора постарались сделать максимально прозрачными. Да и сумма финансирования из регионального бюджета с каждым годом только растет.
Дмитрий Махонин губернатор Пермского края: « Мы увеличиваем на 60 миллионов в год поддержку проектов местных инициатив, инициативное бюджетирование, понимая, что инициатива людей для нас очень важна, и люди бережно относятся к тому, куда вкладываются их собственные средства».
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