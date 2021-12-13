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За сутки в Прикамье выявлено 670 случаев коронавируса
По состоянию на утро 13 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 220 243 человека. 1 098 181 житель завершил курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 283 пациента. Из них 112 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 130 человек.
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