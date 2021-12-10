Пермяки могут поставить прививку в мобильных пунктах

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← В Прикамье состоится прямая телефонная линия по вопросам соблюдения прав инвалидов
МЧС: пермские водители все чаще не пропускают пожарную машину →
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09.12.2021 в 11:00
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26.11.2021 в 09:23
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.12.2021
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