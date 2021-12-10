В Прикамье состоится прямая телефонная линия по вопросам соблюдения прав инвалидов
Сегодня, 10 декабря, в рамках мероприятий, посвящённых Международному дню инвалидов, в приёмной Президента Российской Федерации в Пермском крае состоится прямая телефонная линия по вопросам соблюдения прав инвалидов и предоставления им мер социальной поддержки. В прямой линии примут участие представители региональных министерств: здравоохранения, социального развития, Пермского регионального отделения Фонда социального страхования, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю, прокуратуры Пермского края, Уполномоченного по правам человека. Жители края могут обратиться за консультацией по телефону: 217-68-90 с 15:00 до 16:00.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Благоустройство: в Пермской городской Думе обсуждают проект бюджета
Такси в Пермском крае предлагают сделать белыми с красными полосками
Трое жителей Березников предстанут перед судом за нападение на адвоката
В Перми проверят, как подрядчики убирают тротуары
Световой столб: жители Соликамска наблюдали гало
Водители недоумевают по поводу новых знаков на ул. Ленина
Водитель, уходя от столкновения с большегрузом, направил автобус в сугробы
В Перми произошло 2 ДТП с наездом на пешеходов
Коммунальную аварию возле школы № 82 ликвидируют
В школах Прикамья создают цифровую образовательную среду
Добавить комментарий: