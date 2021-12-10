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В Перми из-за ночного снегопада образовались огромные пробки →
МЧС: пермские водители все чаще не пропускают пожарную машину
"До места происшествия пожарные должны прибыть за десять минут в городе и 20 – в сельских районах. В пожарной охране отмечают, что водители все чаще не хотят пропускать машину с проблесковыми маячками", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Во время рейда составлено 3 протокола по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ в отношении водителей, не уступивших дорогу спецтранспорту.
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