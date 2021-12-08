Благоустройство: в Пермской городской Думе обсуждают проект бюджета

В Пермской городской Думе продолжают обсуждать проект бюджета на следующий год. Он сформирован на основе 20 муниципальных программ. Сразу 3 связаны с развитием комфортной среды, обустройством парков и скверов, В сквере на ул. Макаренко в Мотовилихинском районе молодая мама Майя Гулиева гуляет ежедневно. К трехсотлетию города территория преобразится. В дизайн-проекте нового общественного пространства есть фонтаны, зоны для тихих прогулок и активного отдыха с детьми.Майя Гулиева: "Что касается пространства для прогулок с детьми — будет актуально. Здесь будет, слышала, площадка разработана".Деньги на реконструкцию территории уже заложены в будущем проекте бюджета на ближайшую трехлетку. Главный финансовый документ города депутаты Пермской думы одобрили в первом чтении на ноябрьском заседании.В основе бюджета заложено 20 муниципальных программ. Больше 45 млрд рублей будет потрачено на все сферы жизни - от экономики до «социалки». Сразу три муниципальные программы напрямую связаны с созданием комфортной среды в городе. Охрана природы, ремонт скверов, парков, а также дворов.Владимир Молоковских, депутат Пермской городской Думы: "Необходимы активности. Детские площадки, спортивные площадки. Чтобы не просто можно было выйти в чистый двор, но и чем-то там заниматься. 119 детских спортивных и игровых площадок на сумму 37 млн было построено".Планы на 2022 год такие же масштабные. Общий объем средств — почти 3,5 млрд рублей. В бюджете Перми запланировано благоустройство около 100 придомовых территорий. Общая сумма финансирования — 97 млн рублей.Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации Перми: "По местному бюджету средства остаются на тех же уровнях.Около ста многоквартирных домов, как это и было традиционно. Количество будет определено заявочной кампанией в период до мая следующего года, поэтому цифра уже будет уточнена. Понятно, что уже в районах есть понимание — кто какие заявки несет. На 70 процентов. Но точный перечень будет по поданным заявкам в мае месяце".Часть объектов в городе будет отремонтирована общими усилиями городского, краевого и федерального бюджетов. По традиции, особую роль в благоустройстве сыграет федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В этом году по программе отремонтированы 66 дворов на 275 млн. руб.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы и дальше будем комплексно реализовывать эту программу, понимая, что вот если спросить жителей о том, как они видят улучшение своих условий жизни, они говорят о том, что они видят к лучшему изменения именно в части комфортной городской среды. Поэтому программа востребована, и Пермский край совместно и, именно благодаря инициативе местных жителей, будет продолжать реализацию этого проекта".Особое внимание в бюджете города уделено реконструкции парков и скверов. Уже в следующем году планируется отремонтировать 11 объектов, 4 из которых новые.Завершится реконструкция бульвара Советской Армии, 66-го квартала на эспланаде. Начнется строительство сквера по ул.Яблочкова, продолжатся работы на бульварной части Компроса. Будет разыгран конкурс на капитальный ремонт сквера на набережной в Кировском районе.Познакомиться с бюджетом города на ближайшую трехлетку может любой желающий на сайте городской администрации в разделе публичный бюджет. Окончательно принять документ народные избранники должны 21 декабря.