Такси в Пермском крае предлагают сделать белыми с красными полосками

С января 2022 года все пермские трамваи перейдут на бескондукторный режим работы. Переход автобусных маршрутов займет период с января по март включительно. В городском департаменте транспорта рассчитывают, что к апрелю получится перевести весь общественный транспорт на бескондукторное обслуживание, как это изначально и планировалось. Сейчас в Перми функционируют 13 маршрутов без кондукторов. По подсчетам городских властей, на этих маршрутах число безбилетников составляет 17-20%. Снизить этот показатель планируется как за счет увеличения количества проверок, так и за счет роста штрафа за безбилетный проезд. По планам администрации наказание за проезд без оплаты будет увеличен с пятисот до двух с половиной тысяч рублей. Предложения уже направлены в министерство транспорта Пермского края, также в ближайшее время будет подготовлен соответствующий законопроект.