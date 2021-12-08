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Трое жителей Березников предстанут перед судом за нападение на адвоката
Установлено, что в начале 2021 года 47 летний житель г. Березники, испытывая личную неприязнь к одному из адвокатов Пермского края, оказывающему иным лицам юридическую помощь, противоречащую интересам виновного, решил организовать на него нападение. Мужчина привлек двух лиц, пообещав им крупное денежное вознаграждение. При этом последние в свою очередь склонили к исполнению преступления еще одного злоумышленника, передав ему необходимую информацию и орудия совершения преступления.
В один из дней марта 2021 года, в утреннее время, подкараулив адвоката возле его дома в Ленинском районе г. Перми исполнитель преступления нанёс ему не менее 2 ударов молотком по голове, причинив тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
"С четвертым участником, являвшимся подстрекателем и пособником совершения преступления, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, прокуратурой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что способствовало изобличению и уголовному преследованию всех виновных лиц", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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