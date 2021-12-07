← В Перми произошло 2 ДТП с наездом на пешеходов
Водитель, уходя от столкновения с большегрузом, направил автобус в сугробы
Сам шофёр со стажем Игорь Мохнаткин говорит, что у него были считанные мгновения, чтобы принять правильное решение. Пытаясь избежать лобового столкновения с большегрузом, он намеренно направил машину в сугробы.
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