← Водитель, уходя от столкновения с большегрузом, направил автобус в сугробы
Водители недоумевают по поводу новых знаков на ул. Ленина
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← Водитель, уходя от столкновения с большегрузом, направил автобус в сугробы
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.12.2021
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Водитель, уходя от столкновения с большегрузом, направил автобус в сугробы
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Коммунальную аварию возле школы № 82 ликвидируют
В школах Прикамья создают цифровую образовательную среду
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