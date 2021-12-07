В Перми произошло 2 ДТП с наездом на пешеходов

На ул. Героев Хасана сегодня утром сбили пешехода. К счастью, он остался жив. А вот накануне, на шоссе Космонавтов, ДТП оказалось смертельным. Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми: "Вчера и сегодня в утренние часы на территории г. Перми сбили двух пешеходов. 6 декабря в 06:10 по шоссе Космонавтов со стороны ул. Попова по направлению в сторону ул. Мильчакова двигался "Mercedes" под управлением 38-летнего мужчины, который в районе дома №10а допустил наезд на пешехода 1987 года рождения. По предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. Сегодня в 08:05 по ул. Героев Хасана со стороны ул. Хлебозаводская в направлении ул. Васильева двигался автомобиль "Volkswagen" под управлением водителя 1982 года рождения, который в районе дома №100 допустил наезд на 29-летнего пешехода. Предварительно установлено, что последний переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травму. По обоим фактам сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".