Завершен очередной этап реконструкции биологических очистных сооружений Перми

«Новогор» сообщает о завершении очередного этапа реконструкции биологических очистных сооружений Перми. Они принимают 100% городских нечистот, затем чтобы превратить их в обеззараженную воду.Андрей Овсянников, начальник воздуходувной станции "Биологических очистных сооружений": "Надо было запустить пусковой насос, дать ему поработать. Если температура, не дай Бог, ниже 5 градусов — масло уже не годится для смазки, уже подогревать надо было".Речь о советском оборудовании, где каждое действие приходится совершать вручную. Но и есть современные агрегаты, с небольшим дисплеем вместо огромного количества кнопок. Они появились в результате реконструкции системы подачи воздуха. Именно кислород необходим, чтобы обеспечить жизнь микроорганизмам, участвующим в очистке сточных вод.Андрей Овсянников, начальник воздуходувной станции "Биологических очистных сооружений": "Новое оборудование самодостаточно, автоматизировано, то есть мы можем управлять всеми воздуходувками, не отходя из этого помещения. Всё выводится на экран. Они связаны с системой аэротенок, и система аэротенок задаёт им параметры — увеличить поток воздуха, то есть производительность, либо уменьшить".Аэротенки — это огромные резервуары, где происходит биологическая очистка сточных вод с помощью активного ила. Его главная составляющая — те самые микроорганизмы, чью жизнь поддерживает обновлённое оборудование воздуходувной станции. Очистные сооружения «Новогора» работают круглосуточно, ежедневно сюда поступает в среднем 300 тысяч кубометров стоков со всей Перми. Сначала они проходят механическую очистку, затем биологическую.В году минувшем городским очистным сооружениям исполнилось полвека. Общий объем инвестиций на их реконструкцию за 12 лет превысил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Эти работы были необходимы для глубокой очистки сточных вод с оптимальными финансовыми и энергозатратами, а главное с соблюдением современного природоохранного законодательства.Яна Вековшинина, заместитель начальника управления технологического и экологического контроля компании «Новогор-Прикамье»: "Компания «Новогор-Прикамье» шаг за шагом ведёт работу над приоритетными природоохранными проектами. Проекты направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду и сохранение природных ресурсов нашего Прикамья".Качество очистки на каждом этапе проверяют в лаборатории. На весь цикл очистки уходит около 12 часов.На завершающем этапе очищенная и обеззараженная вода поступает в канал чистой воды — для сброса в Каму. А остаточный ил обезвоживается и утилизируется.