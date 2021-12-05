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Завершен очередной этап реконструкции биологических очистных сооружений Перми
Андрей Овсянников, начальник воздуходувной станции "Биологических очистных сооружений": "Надо было запустить пусковой насос, дать ему поработать. Если температура, не дай Бог, ниже 5 градусов — масло уже не годится для смазки, уже подогревать надо было".
Речь о советском оборудовании, где каждое действие приходится совершать вручную. Но и есть современные агрегаты, с небольшим дисплеем вместо огромного количества кнопок. Они появились в результате реконструкции системы подачи воздуха. Именно кислород необходим, чтобы обеспечить жизнь микроорганизмам, участвующим в очистке сточных вод.
Андрей Овсянников, начальник воздуходувной станции "Биологических очистных сооружений": "Новое оборудование самодостаточно, автоматизировано, то есть мы можем управлять всеми воздуходувками, не отходя из этого помещения. Всё выводится на экран. Они связаны с системой аэротенок, и система аэротенок задаёт им параметры — увеличить поток воздуха, то есть производительность, либо уменьшить".
Аэротенки — это огромные резервуары, где происходит биологическая очистка сточных вод с помощью активного ила. Его главная составляющая — те самые микроорганизмы, чью жизнь поддерживает обновлённое оборудование воздуходувной станции. Очистные сооружения «Новогора» работают круглосуточно, ежедневно сюда поступает в среднем 300 тысяч кубометров стоков со всей Перми. Сначала они проходят механическую очистку, затем биологическую.
В году минувшем городским очистным сооружениям исполнилось полвека. Общий объем инвестиций на их реконструкцию за 12 лет превысил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Эти работы были необходимы для глубокой очистки сточных вод с оптимальными финансовыми и энергозатратами, а главное с соблюдением современного природоохранного законодательства.
Яна Вековшинина, заместитель начальника управления технологического и экологического контроля компании «Новогор-Прикамье»: "Компания «Новогор-Прикамье» шаг за шагом ведёт работу над приоритетными природоохранными проектами. Проекты направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду и сохранение природных ресурсов нашего Прикамья".
Качество очистки на каждом этапе проверяют в лаборатории. На весь цикл очистки уходит около 12 часов.
На завершающем этапе очищенная и обеззараженная вода поступает в канал чистой воды — для сброса в Каму. А остаточный ил обезвоживается и утилизируется.
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