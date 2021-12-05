В Прикамье для детей, страдающих туберкулезом, закуплено современное медицинское оборудование на два с половиной миллиона рублей. Благотворительная помощь "Российского детского фонда" распределена между тремя детскими санаториями в Перми, Кунгуре и Соликамске. В Пермский медицинский центр закуплено физиотерапевтическое оборудование, аппараты для ультравысокочастотной терапии, магнитные приборы, ингаляторы. Помимо медицинского оборудования в центре появилась также сенсорная комната с развивающими играми, купольным кинотеатром для гармоничного развития и восстановления здоровья у детей. Ежегодно в детских санаториях получают профилактическое лечение порядка тысячи детей и подростков со всего Пермского края. Такая работа ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Евгений Сармометов, главный врач ГБУЗ ПК "Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр": "Дети находятся здесь 2-3-4 месяца по необходимости, они в полно-круглосуточном режиме. Оборудование, которое к нам поступило, оно позволяет им не только скрасить время нахождения, но и получить дополнительные медицинские процедуры. Это направлено на оздоровление, чтобы поддержать здоровье детей и восстанавливать его. А вот эти сенсорные комнаты различные - это помогает их психоэмоциональному воспитанию, и в то же время улучшает досуг детей".