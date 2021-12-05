В Полазне прошел очередной форум ТОСов. Общественное самоуправление давно вошло в моду, а сейчас у его представителей появились еще и реальные инструменты для решения местных проблем или развития.Площадку с небольшой сценой и скамейками так и назвали «Любимая». По словам Яны Голых, это не первый проект местного ТОСа. Два года назад облагородили мемориал погибшим в Великой Отечественной, сейчас обустроили место для всех сельских праздников.Яна Голых, председатель ТОС «Пыскорское»: "Это благоустройство у нас сделано за счет такого замечательного проекта, как инициативное бюджетирование. Очень хочется сказать Пермскому краю огромное спасибо. Это то дело, когда инициатива жителей поддерживается краевыми властями".Летом жизнь кипит буквально каждый вечер. Есть местные творческие коллективы, приезжают артисты и из других городов. Зимой, конечно, собираются чуть реже, но и здесь есть свой план мероприятий.Снег на площадке не убирают совершенно сознательно. Готовятся к новому мероприятию. В середине декабря в Пыскоре должен пройти праздник снеговиков. Лучшие будут стоять прямо на сцене.Заслуги Пыскорского ТОСа признаны уже на всероссийском уровне. Председатель поделился опытом на традиционном форуме ТОСов, который на этот раз проходил в Полазне. В Прикамье уже больше 600 таких объединений. И только за последние три года на конкурс инициативного бюджетирования от них было прислано 194 проекта.Светлана Усачева, и.о. министра территориального развития Пермского края: "Пермский край – первый регион в России, где был принят закон об инициативном бюджетировании. И мы поддерживаем местные инициативы, из края выделяется достаточно большой ресурс финансовый на поддержку именно местных инициатив".Проекты инициативного бюджетирования предполагают, что часть средств должны собрать и сами жители. Это только добавляет им значимости и заинтересованности. Но основные деньги идут все-таки из регионального бюджета.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы увеличиваем на 60 миллионов в год поддержку проектов местных инициатив, инициативное бюджетирование, понимая, что инициатива людей для нас очень важна, и люди бережно относятся к тому, куда вкладываются их собственные средства".В Пыскоре, тем временем, ТОС уже направили новый проект на участие в конкурсе инициативного бюджетирования на будущий год. В планах установить еще детскую площадку.