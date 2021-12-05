Глава региона Дмитрий Махонин встретился с чемпионом мира по ММА Фёдором Емельяненко

Глава региона Дмитрий Махонин встретился с четырёхкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Фёдором Емельяненко. Знаменитый боец приехал в Пермский край в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», инициаторами которой выступили компании "Уралхим" и "Уралкалий". Вместе с коллегами он планирует провести в городах Прикамья мастер-классы, пообщаться с молодыми спортсменами, представляющими разные виды единоборств. Кроме того, Дмитрий Махонин обсудил с Фёдором Емельяненко проведение в июне следующего года турнира по смешанным боевым единоборствам и кикбоксингу, а также развитие смешанных боевых искусств в крае, как массового вида спорта.Федор Емельяненко, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам: "Спортсмены у вас на высоком уровне, конечно, им нужна поддержка, всегда нужна спорту поддержка. Ваши самбисты, дзюдоисты, сейчас и кикбоксёры, славятся. Я вообще из самбо и дзюдо, самбисты и дзюдоисты всегда были из Пермского края достаточно сильные, входили в сборную России, и ММА развивается сейчас удачно, благополучно".