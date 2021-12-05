← По маршруту горнолыжного экспресса «Пермь – Губаха» будет курсировать «Ласточка»
Глава региона Дмитрий Махонин встретился с чемпионом мира по ММА Фёдором Емельяненко →
Подрядчика, сбрасывающего снег с моста Средней дамы, обязали все собрать и вывезти на полигон
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
По маршруту горнолыжного экспресса «Пермь – Губаха» будет курсировать «Ласточка»
Торговый центр «Евразия»: все решения для дома
В Пермском крае курс иммунизации от коронвируса завершили 816 тысяч жителей
Губернатор вмешался в ситуацию с неработающей автостанцией в п. Павловский
Пермяков ждет премьера по мотивам симфонической сказки "Петя и Волк"
Пермские депутаты оценили работу городского call-центра
В Прикамье поступит еще 6 составов «Ласточка»
Департамент транспорта проведет прямую телефонную линию
За сутки в Прикамье выявлено еще 695 заболевших коронавирусом
Лёд беспечности не прощает
Добавить комментарий: