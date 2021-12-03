По маршруту горнолыжного экспресса «Пермь – Губаха» будет курсировать «Ласточка»

В субботу, 4 декабря, со станции Пермь-1 стартует горнолыжный экспресс «Пермь – Губаха». Как сообщает краевой Минтранс, по маршруту запустят современную «Ласточку». Благодаря этому поездка в центр зимнего отдыха станет еще комфортнее. Пятивагонный состав оборудован удобными креслами самолетного типа, розетками для зарядки телефонов и гаджетов, биотуалетами и кондиционерами. Электропоезд вмещает более 400 пассажиров.

Планируется, что работать по маршруту горнолыжного экспресса «Ласточка» будет до 27 марта по выходным и праздничным дням. Исключениями станут 31 декабря и 1 января. Время отправления с вокзала Пермь-1 – в 7.06, прибытие на ст. Углеуральская – в 9.59. Время в пути составит 2 часа 53 минуты (до Кизела – 3 часа 30 минут). В обратном направлении поезд будет следовать через те же остановки, но от ст. Углеуральская до Перми-2. Время выезда автобуса с горнолыжного комплекса – 17.35, «Ласточка» отправится со станции в 18.30. На Пермь-1 поезд прибудет в 21.22, на Пермь-2 в 21.33. Стоимость проезда по мультимодальному маршруту в одну сторону составит 384 руб. на взрослого, 160 руб. – на ребенка с 5 до 7 лет (до 5 лет проезд бесплатный). Для студентов и школьников проездной документ будет стоить 339 руб. Билет по тарифу «туда – обратно» обойдется дешевле – 738 руб. на взрослого, 678 руб. – на школьника или студента, 313 руб. – на ребенка с 5 до 7 лет.