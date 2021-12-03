Торговый центр «Евразия»: все решения для дома

Одни дарят скидки новоселам, другие молодоженам, у третьих «черная пятница» будет длиться до конца года. В Перми набирает обороты предновогодний период самой бойкой торговли.В поисках комфорта и уюта Анна Штейникова пришла в торговый центр «Евразия». В планах купить диван, из широкого выбора мягкой мебели, именно тот самый помогли подобрать продавцы.

Анна Штейникова: "Большой ассортимент мягкой мебели, уже успела подобрать диван. Очень хорошего качества на любой вкус, на любой кошелек".

Диваны всех возможных размеров и цветов. А также кресла, кровати, матрасы. На четвертом этаже торгового центра есть комплексные решения для гостиной, спальни, прихожей в отделе “Enza Home”. Вся мебель в едином стиле от лучших дизайнеров Европы.

Денис Щербаков, директор по продажам в России “Enza Home”: "Дизайнерами грамотно по цветам коллекции собраны в капсулы. И у вас прекрасно сочетаются бирюза с шоколадом, мрамором и это не дает интерьеру быть однобоким, но при этом в одном стиле он выполнен. Именно это одно из уникальных преимуществ данного продукта".Широко представлена и мебель для кухни. Гарнитуры в наличии и под заказ. Есть современные решения дверей шкафчиков без ручек и с доводчиками. Также большой ассортимент столов и стульев.

Кирилл Аншитц, менеджер салона кухонь: "Мы обладаем возможностью сделать индивидуальный проект кухонь под заказ, с любыми особенностями и изюминками".

В торговом центре есть целый этаж сантехники и плитки для ванной комнаты. А для масштабного ремонта - широкий выбор дверей, обоев, люстр, штор, ковров. Для удобства клиентов навигация по этажам, отделы разделены по разным группам товаров, работает удобный сайт.Решена проблема с транспортной доступностью. Рядом с «Евразией» отремонтировали улицу Героев Хасана. Теперь до торгового центра можно добраться без пробок, и есть своя парковка.