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«Большое отключение»: должники могут остаться без электроэнергии

В Прикамье объявлена кампания «Большое отключение», в рамках которой будут применяться жесткие методы для работы с должниками за электроэнергию. Кампания будет проходить в течение декабря на территории всего региона.
«Отключение – это последний аргумент в диалоге с должником. Сообщения о задолженности и отключении направляются самыми разными способами, от заказных писем до sms-сообщений. Порой такой процесс убеждения длится месяцами, хотя достаточно уведомить любым способом за 20 дней. Но если все сигналы проигнорированы, мы отключаем неплательщика. Считаем, что это честно по отношению к тем клиентам, которые оплачивают квитанции» - говорят в «Пермэнергосбыт».
Для отключения достаточно накопить задолженность в размере двух и более нормативов потребления квартиры или дома. Норматив зависит от количества комнат и числа проживающих. Например, если в однокомнатной квартире с газовой плитой живет один человек, то критичная сумма долга составит 1039 рублей.
Сегодня должники получают последние предупреждения и уведомления о долге и возможном отключении. В случае, если сообщения будут проигнорированы, отключение может произойти даже в последний рабочий день – 31 декабря.

Опубликовано: 30.11.2021 в 10:55 в рубрике - Новости T7-inform

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