В Пермьстате рассказали об организационных итогах переписи населения

Пермьстат обнародовал некоторые данные Всероссийской переписи населения в Прикамье. Конечно, речь не идёт о каких-либо статистических выводах и научных обобщениях. Пока только о том, сколько волонтеров участвовало, участков работало и сил потрачено.

Итоги первой переписи населения России 1987 года были опубликованы только через 8 лет на 89 томах! В краевом Госархиве хранится издание под номером 31. На пожелтевших странницах всё о Пермской губернии в цифрах. Для историка Дмитрия Лобанова это кладезь полезной информации.Дмитрий Лобанов: "Можно проследить достаточно четко и понятно, как менялось население и как менялось имущественное положение по населению".

Основной этап Всероссийской переписи населения образца 2021 года завершился 14 ноября. И уже в январе 2022-го станут известны первые оперативные данные о численности переписанного населения.

Благодаря современным технологиям, например, переписчики использовали такие планшеты для получения информации, процесс сбора данных стал значительно проще и быстрее. Однако, всё это теперь предстоит обработать.Это большая и важная работа. До ее завершения говорить о каких-либо результатах преждевременно. Пока в Пермьстате рассказали лишь об организационных итогах.

Владимир Белянин, руководитель Пермьстата: "Всего переписчиков у нас было привлечено 4712, плюс 788 контроллеров, это целая армия, с учётом волонтёров более 6 тысяч человек".

В течение года служба государственной статистики будет публиковать данные с разбивкой на городское и сельское население, в разрезе по регионам и по различным характеристикам. Павел Малков, руководитель Росстата: "Кроме органов власти эти данные ждут, этими данными будут пользоваться при разработке научных трудов, для построения прогнозов, основанных на данных, и многого другого, всего даже не перечислишь".

Полные и окончательные итоги последней бумажной и первой цифровой Всероссийской переписи населения станут известны к концу 2022 года.