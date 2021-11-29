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Объявлен конкурс на лучший архитектурный проект мемориального комплекса «Курская битва»
Прием заявок на конкурс осуществляется до конца января 2022 года. Итоги конкурса будут подводиться в феврале 2022 года. В состав организационного комитета по созданию мемориала вошел Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.В состав организационного комитета по созданию мемориала вошел Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
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