Мокрый снег и сильная гололедица: синоптики дали прогноз на неделю

Стартовавшая неделя в Пермском крае обещает быть экстремально тёплой - плюсовая температура на термометре, сильные осадки, гололедица.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Гололедица будет основной проблемой этой недели, потому что будут частые переходы температуры через ноль. Ожидаются две оттепели. Первая самая сильная и продолжительная продлится со вторника по четверг, и вторая - в конце недели. Причем температура может повышаться до отметки в +3 градуса, что выше суточных максимумов. Ожидается большое количество осадков, особенно на севере. Сильный мокрый снег ожидается завтра, особенно на севере края. В Перми -0 во второй половине дня при температуре чуть выше нулевой отметки. Самым теплым днем недели будет среда, когда температура будет колебаться от +2 до +3 градусов. В четверг ожидается довольно сильный снегопад и резкое похолодание, что приведет к образованию сильной гололедицы на дорогах почти по всему краю. Это похолодание не будет продолжительным, только в ночь на пятницу температура опустится до -5...-10 градусов. Дальше прогнозируется выход второго циклона, который также принесет на большую территорию края осадки и оттепель с температурой до +3 градусов. В самом конце недели вероятно достаточно серьёзное арктическое вторжение, соответственно снова возможна сильная гололедица. В целом за неделю выпадет больше 2 недельных норм осадков, местами может выпасть и три недельных нормы".