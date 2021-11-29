Мокрый снег и сильная гололедица: синоптики дали прогноз на неделю

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← В Прикамье для начинающих предпринимателей снизят налоговую нагрузку
Объявлен конкурс на лучший архитектурный проект мемориального комплекса «Курская битва» →
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