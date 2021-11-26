В Прикамье для начинающих предпринимателей снизят налоговую нагрузку

Одним из пунктов ноябрьской повестки стало снижение налоговой нагрузки для начинающих предпринимателей. В частности - законопроект о минимальных налоговых ставках для начинающих предпринимателей до 1 процента по статье "Расходы". Что для этого потребуется?На этом небольшом производстве по изготовлению сдобных орешков с начинкой работа кипит каждый день. Идея начать подобный бизнес в Перми возникла спонтанно два года назад. Тогда удалось получить льготное кредитование и заручиться краевой поддержкой.

Рамиль Письменский, основатель Kremlin nuts: "Я был удивлен, когда впервые обратился в "Мой бизнес", что столько программ существует. Есть реальная польза, есть реальные переговоры, контракты, это все очень важно".

Для того чтобы малый и средний бизнес оставался на плаву, в 2021 году были сохранены пониженные ставки налогообложения для ряда отраслей. 6% по статье «Доходы» и 15% «Доходы-расходы».

Анна Быкова, руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края: "Провал в количестве зарегистрированных, вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса в 2020 году по сравнению с 2019-м был преодолен. За 10 месяцев 2021 года в Прикамье было создано более 12 тысяч новых субъектов малого и среднего предпринимательства".В следующем году навстречу бизнесу пойдут вновь. Речь о тех, кто зарегистрирует свое дело в 2022 году. Введение льгот во втором чтении уже приняли на пленарном заседании депутаты регионального Законодательного собрания. Такую инициативу в сентябре предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это позволит привлекать бизнес со всего нашего пространства российского на территорию Пермского края. Преференции стимулирования создаст почву для того, чтобы росло количество субъектов малого и среднего предпринимательства".

В течение первого налогового периода по статье «Доходы» ставка составит 1% и 5% - на «Доходы-расходы». В течение второго – 2% и 7% соответственно, в течение третьего – 4% и 10%. При этом вид деятельности и количество сотрудников роли не играют.

Новые льготные условия будут действовать на территории Прикамья без ограничения по сроку. Предполагается, что благодаря этому возрастет количество предпринимателей, и появятся новые рабочие места.

Задача к 2030 году, чтобы количество трудящихся в этой сфере значительно выросло. Ну, а «Kremlin nuts» при поддержке центра бизнеса скоро начнет готовиться к важному мероприятию - выставке в Дубае.