В Перми началась реставрация «Дачи Синакевича»
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
|
24.11.2021 в 09:50
18.11.2021 в 17:05
18.11.2021 в 12:17
17.11.2021 в 12:15
17.11.2021 в 08:20
25.11.2021 в 11:17
24.11.2021 в 09:50
18.11.2021 в 11:14
18.11.2021 в 10:49
18.11.2021 в 10:35
В Перми началась реставрация «Дачи Синакевича»
В Прикамье электромобили освободят от транспортного налога
За сутки в Пермском крае COVID-19 подтвержден у 693 жителей
Собранные пермяками средства гигиены передают в больницы для детей-сирот
В Перми прошли первые рейды по уборке дорог от снега
В Перми назовут лучшие туристические маршруты России
Между Ленинскими районами Ижевска и Перми подписано соглашение о сотрудничестве
Аграриям Прикамья планируют снизить налог на жилые помещения
В Прикамье проходит горячая линия по вопросам банкротства
Депутаты рассмотрят проект бюджета Прикамья в окончательном чтении
Пермский край вакцинами обеспечен
За звание «Центр культуры Пермского края» в 2022 году поборются 8 муниципалитетов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.11.2021
«Леса много возят». Деревянные мосты на севере края не выдерживают нагрузок
1 декабря заканчивается срок уплаты налогов для физических лиц
В субботу в части Мотовилихи на сутки отключат воду
В Прикамье пройдут горячая линия и консультации граждан по профилактике ВИЧ-инфекции
Депутат Заксобрания Пермского края Александр Бойченко помогает геронтологическому центру бороться с пандемией
За сутки в Прикамье выявлено 692 случая коронавируса
Сезонные беды: в Перми поднимают вопрос уборки снега
Пермяк предстанет перед судом за продажу контрафактного алкоголя
Долгострой по улице Толмачева планируется достроить в следующем году
Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-формате
В Прикамье обсудили планы развития агрокомплекса
Передвижные комплексы Пермского онкодиспансера работали на севере Прикамья
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Прикамье электромобили освободят от транспортного налога
1 декабря заканчивается срок уплаты налогов для физических лиц
В субботу в части Мотовилихи на сутки отключат воду
За сутки в Прикамье выявлено 692 случая коронавируса
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю проведет приём граждан
В Кировском районе Перми откроются две сельскохозяйственные ярмарки
На объездной дороге Краснокамска в ДТП пострадали двое маленьких детей и женщина
В Прикамье поступила новая партия двухкомпонентной вакцины от COVID-19
Минеральная питьевая вода в Прикамье будет выпускаться под "Честным знаком"
Во дворце культуры имени Кирова прошел 8-й городской форум «ЖКХ - новое качество
Добавить комментарий: