В Перми началась реставрация «Дачи Синакевича»

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил в своём Instagram-аккаунте, что подрядчик начал подготовительные работы на площадке возле объекта культурного наследия, образца «деревянного модерна» «Дачи Синакевича» на улице Танцорова, 7. Работы продлятся до сентября 2022 года. Сначала запланировано укрепление несущих конструкций, замена фундамента. В следующем году – устройство кровли, ремонт балконов, воссоздание утраченных элементов фасада, реставрация печи и другие работы. Объект также будет адаптирован для маломобильных людей. Дальнейшее использование здания пока обсуждается.– Основная задача реставрации – максимальное сохранение аутентичных деталей этого здания, воссоздание деревянных конструкций, архитектурного декора. Городской центр охраны памятников будет контролировать подрядчика на всех этапах, чтобы он восстановил особняк в том виде, в котором его задумывал архитектор на рубеже XIX и XX веков, – сообщил Алексей Дёмкин.Напомним, «Дача Синакевича» состоит из дома и флигеля, расположена на высоком берегу Камы, на территории дачного поселка, сформированного на рубеже XIX-XX веков, в первой от реки линии застройки в сосновом бору. До революции в ней жила семья общественного и театрального деятеля, мецената Александра Синакевича.