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В Прикамье электромобили освободят от транспортного налога
Согласно принятому закону, с 1 января 2022 года в Прикамье будут освобождены от уплаты транспортного налога физические лица и организации в отношении любой категории (в том числе грузовые электромобили и средства водного электротранспорта) и любого количества транспортных средств, оснащенных исключительно электрическим двигателем. При этом само транспортное средство не должно быть старше семи лет. На территории Прикамья данная налоговая льгота будет действовать до 2028 года включительно.
«Сегодня на территории Пермского края зарегистрировано порядка 600 электромобилей. Принятый сегодня закон, на мой взгляд, будет стимулировать приобретение экологически чистого транспорта, что, безусловно, скажется на улучшении экологической ситуации в Прикамье. Мы же со своей стороны, совместно с заинтересованными компаниями, продолжим активно работать над развитием зарядной инфраструктуры в крае», – подчеркнул организатор движения электромобилистов Пермского края Александр Шаврин.
В августе текущего года Правительство РФ утвердило концепцию развития электротранспорта на территории России. Параллельно с созданием документа на федеральном уровне, власти региона проводили работу по развитию инфраструктуры для электротранспорта на территории Пермского края, в том числе с привлечением бизнеса.
В Пермском крае на сегодняшний день действуют 17 электрозаправочных станций – в Перми около Театра-театра, аэропорта «Большое Савино», на территории технопарка «Пермь» и Morion Digital, ТРК «Планета», ТРК «СпешиLove», у гостиницы Park Hotel, в микрорайонах Гайва и Закамск, а также в Березниках, Кунгуре, Очере, Кунье (Добрянский округ).
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