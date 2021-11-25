Торговый проект «Регионы России»: есть всё

В Перми открылись торговые ряды «Регионов России». В ассортименте традиционно линейка от одежды до деликатесов.В торговых рядах «Регионы России» привезли одежду по сезону . Здесь можно найти куртки, пуховики и пальто любого цвета и размера. В дополнение - практичные стильные сумки и головные уборы.

Можно выбрать и шапку по сезону. Например, с ушками. В ней будет тепло, потому что она сделана из шерсти, подклад в виде флиса и смотрится она очень стильно.

Подчеркнуть образ можно бижутерией. Если поднять голову, можно увидеть, как играет свет в люстрах из Гусь-Хрустального, и услышать звучание настоящего хрусталя.

Среди умных товаров - средства для эффективной уборки дома и сада. А на этом стенде представлены «правильные» стельки.

Андрей Рыжов: "Стелечкой снимаем нагрузку, соответственно, помогает при косточках, шпорах, мозолях, натоптышах, плоскостопии".

В продуктовом секторе - морские деликатесы, белорусские и кубанские колбасы. Молочные продукты представляют соседи из Удмуртии – «Играмолоко». Новинка - кисло-молочный напиток здоровья.

Наталья Тронина: "Напиток на основе натурального пастеризованного молока, кисломолочный, без добавления сахара на болгарской палочке. Сейчас в сезон простуд - актуально".

К столу можно приобрести и полезные азовские сладости - мармелад, зефир, взбивной рахат-лукум.

Елена Назарчук: "Добавляется натуральная вяленая клюква, которая в данное время межсезонья очень полезная".

Проект «Регионы России» будет работать на Пермской ярмарке до воскресенья включительно.