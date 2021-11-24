1 декабря заканчивается срок уплаты налогов для физических лиц
Наталья Пономарева, пресс-секретарь УФМС России по Пермскому краю: "Если у налогоплательщиков возникают какие-либо вопросы, или, например, в сводном налоговом уведомлении указана некорректная, неактуальная информация, необходимо поторопиться и обратиться в любой налоговый орган, независимо от места постановки на учет, либо свое обращение можно направить через филиал МФЦ. Достаточно удобно сделать это можно в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или же через сервис обратиться в ФНС России, через сайт Федеральной налоговой службы».
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