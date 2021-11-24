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В субботу в части Мотовилихи на сутки отключат воду
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ул. Н. Быстрых, 2, 4, 4а (ЦТП), 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17;
ул. Металлистов, 18;
ул. Ким, 69,77;
ул. Димитрова,13.
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