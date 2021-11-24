За сутки в Прикамье выявлено 692 случая коронавируса
По состоянию на утро 24 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 107 659 человек. 771 624 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 364 пациента. Из них 165 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 692 человека.
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