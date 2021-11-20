На объездной дороге Краснокамска в ДТП пострадали двое маленьких детей и женщина
После этого первую машину отбросило на автомобиль LADA Priora. В результате аварии пострадали три человека. Травмы получили два ребёнка – девочки двух и четырёх лет, которые находились в LADA Kalina. Также пострадала пассажирка LADA Priora – 46-летняя женщина. Всех доставили в больницу.
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