В Кировском районе Перми откроются две сельскохозяйственные ярмарки
С 24 по 27 ноября будет работать городская ярмарка на площадке по адресу: улица Ласьвинская 18. Время работы – с 12:00 до 20:00. Параллельно будет проходить еще одна ярмарка. Она расположится на площадке на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова.
На городской ярмарке жители смогут приобрести мясные деликатесы, колбасы, полуфабрикаты, мясо, мёд и продукты пчеловодства, кондитерские изделия, овощи и фрукты, ягоды, соленья, изделия народных промыслов и многое другое.
Напомним, ярмарка проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Места предпринимателям предоставляются бесплатно.
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