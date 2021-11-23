В Кировском районе Перми откроются две сельскохозяйственные ярмарки

С 15 ноября в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного фильма «Стенограмма судьбы». События сериала охватывают почти три десятилетия, с 1979 года до 2007 годы, и разворачиваются сначала в вымышленном городе Невольске, а потом в Москве. Анна Савельева выросла в детском доме и всегда мечтала о семье. После совершеннолетия она переезжает в Москву из маленького города и направляется на поиски отца – генерала Печорского, который не подозревает о ее существовании. Анна тайно выучивается на машинистку и устраивается к отцу работать над его мемуарами. Кремлевской стенографистке Савельевой открывается доступ к опасным государственным тайнам, она оказывается втянутой в международный шпионский заговор. Так начинается путь героини в профессии длиной в 30 лет. Вместе с событиями большой страны Анна пишет и стенограмму собственной жизни, полную крутых поворотов, предательств близких и разочарований в любви. Героине предстоит жить под чужим именем и включиться в охоту за семейной реликвией. За годы Анна Савельева многое потеряет и многое обретет, а желание иметь настоящую любящую семью иногда будет казаться неосуществимым… Главные роли в сериале исполняют: Карина Андоленко, Александр Михайлов, Екатерина Волкова, Андрей Ильин, Александр Самойленко и Артем Ткаченко.