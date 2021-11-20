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В Прикамье поступила новая партия двухкомпонентной вакцины от COVID-19
По данным Министерства здравоохранения Пермского края, всего с начала прививочной кампании в регион доставлено более 1,32 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала массовой вакцинации в регионе привиты 1,084 млн жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 746,3 тыс. человек.
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