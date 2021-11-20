Отныне минеральная питьевая вода в Прикамье будет выпускаться под "Честным знаком". В Очере запустили новую, общероссийскую систему маркировки, благодаря которой покупатель сможет моментально проверить «биографию» товара.Старт удачен - на Очёрском заводе напитков заработало новое оборудование по маркировке упакованной минеральной природной питьевой воды. Процесс автоматизирован, но контроль со стороны сотрудников так же обязателен.Вся маркированная продукция проходит через единую национальную систему «Честный знак», созданную Московским центром развития перспективных технологий. Новые решения опережают действующие линейные и QR-коды.Дмитрий Субботин, руководитель проектов товарной группы «Вода» Центра развития перспективных технологий (г. Москва): "Каждая бутылочка должна содержать код дата матрикс, это уникальный паспорт каждого продукта, который позволяет определить, где продукция была произведена, когда, какой её состав".Таким образом любой желающий может сначала всё узнать о приобретаемой продукции - для этого работает бесплатное приложение «Честный знак», которое очень быстро можно установить на смартфон.Можно авторизоваться через Госуслуги или по номеру телефона, можно проверить товар без авторизации. Партия маркированной воды - указаны все параметры, вплоть до состава со сложными формулами, адрес производителя, в общем, информация - от и до!Маркировка минеральной воды должна стартовать в России с первого декабря. На Очёрском заводе всё сделали на две недели раньше. При этом, кстати, пришлась поддержка федерального фонда развития промышленности.Ольга Каракулова, генеральный директор ООО «Очёрский завод напитков»: "Экспертный совет фонда развития промышленности в кратчайшие сроки рассмотрел и одобрил заявку на предоставление льготного займа для целевого приобретения оборудования".Глава региона Дмитрий Махонин со своей стороны отметил, что средства федерального и регионального фондов - это один из важнейших механизмов поддержки краевых предприятий. Это реальная возможность для модернизации производства, создания новых рабочих мест, использование современных технологий. Как в случае с новой маркировкой, и речь идёт не только и минеральной воде, постепенно охватываются разные группы продуктов.Павел Носков, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "С первого июня - это мороженое, сыры, далее обязательная маркировка молочной продукции. Конечно, это делается в целях контроля качества той продукции, которая поступает на прилавки".Таким образом, совместными усилиями федерации и краевых властей на пути некачественной продукции ставится заслон, а Очёрский завод - один из тех, кто идёт по этому пути, причём с некоторым опережением.