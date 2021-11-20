Во дворце культуры имени Кирова прошел 8-й городской форум «ЖКХ - новое качество. Муниципальная повестка». Пленарное заседание было повещено развитию отрасли до 2030 года и прогнозу до 2035-го. К обсуждению с главой Перми Алексеем Дёмкиным, представителями многоквартирных домов и управляющих компаний присоединились по видеосвязи эксперты из Москвы и других регионов. Основные вопросы: обновление устаревших тепловых сетей и цифровизация сферы коммунальных услуг. Она должна ускорить выявление аварийных ситуаций на сетях и оптимизировать учёт потребления ресурсов.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Как глава города я получаю обращения от наших жителей. И нужно отметить, что примерно 75% этих обращений так или иначе связаны с вопросами по ЖКХ: тарифы, по чистоте наших улиц, качеству сетей, предоставляемых услуг. И результаты сегодняшних обсуждений могут лечь в основу готовящихся законопроектов".Повлиять на общую стратегию ЖКХ, которую должны принять в ближайшее время, могли и жители. В частности, на площадках форума люди предлагали свои идеи о продолжении строительства новых детских спортивных и игровых площадок, о совершенствовании программы капитального ремонта, интересовались, как эффективно управлять многоквартирным домом и работать с ресурсоснабжающими организациями.Михаил Борисов, глава Кировского района Перми: "Все мероприятия, которые сегодня здесь проходят они, конечно же, будут обсуждаться на более еще высоком уровне. Итогом нашей сегодняшней площадки форума станет резолюция. Как и в предыдущие годы, она будет составлена и опубличена, чтобы все могли обсудить её, и в дальнейшем уже рекомендовать".