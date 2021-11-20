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Во дворце культуры имени Кирова прошел 8-й городской форум «ЖКХ - новое качество
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Как глава города я получаю обращения от наших жителей. И нужно отметить, что примерно 75% этих обращений так или иначе связаны с вопросами по ЖКХ: тарифы, по чистоте наших улиц, качеству сетей, предоставляемых услуг. И результаты сегодняшних обсуждений могут лечь в основу готовящихся законопроектов".
Повлиять на общую стратегию ЖКХ, которую должны принять в ближайшее время, могли и жители. В частности, на площадках форума люди предлагали свои идеи о продолжении строительства новых детских спортивных и игровых площадок, о совершенствовании программы капитального ремонта, интересовались, как эффективно управлять многоквартирным домом и работать с ресурсоснабжающими организациями.
Михаил Борисов, глава Кировского района Перми: "Все мероприятия, которые сегодня здесь проходят они, конечно же, будут обсуждаться на более еще высоком уровне. Итогом нашей сегодняшней площадки форума станет резолюция. Как и в предыдущие годы, она будет составлена и опубличена, чтобы все могли обсудить её, и в дальнейшем уже рекомендовать".
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