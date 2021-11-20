В Пермском гуманитарно-педагогическом университете открылся «Кванториум». Новое образовательное пространство должно воспитывать современного учителя.В одной из лабораторий педагогического технопарка «Кванториум им. доктора педагогических наук Вольфа Мерлина» будут проводить научные эксперименты и уникальные исследования, например, по генетике или состоянию экологической среды. Есть также студия для записи вебинаров, оборудованная по последнему слову техники.Рабочее место располагается за специальным стеклом, через которое отлично видно суфлера. Также здесь есть специальные меловые маркеры, с помощью которых можно давать дополнительную информацию, также здесь профессиональный свет, монитор и большой пульт для управления камерами.Обучаться в новом «Кванториуме», созданном в рамках национального проекта «Образование», будут будущие педагоги. Именно они передадут знания на уровне международных стандартов уже школьникам. Поддержка образования молодежи, одна из ключевых задач краевых властей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы ориентированы на то, чтобы молодые специалисты и молодые активные люди проявляли свои лучшие качества в регионе и делали себе карьеру и продвигались по социальным лифтам".Проходить практику студенты будут в образовательных учреждениях подстать новому «Кванториуму» - в детском технопарке, IT-кубе и центре «Точка роста». Соответствующие соглашения уже подписаны.Константин Егоров, ректор ПГГПУ: "Педагогический Кванториум ставит своей задачей подготовку студентов на новом уровне по программам естественно-научного профиля с уникальным оборудованием".В новом «Кванториуме» заниматься смогут и школьники, а также будут проходить курсы повышения квалификации. В ближайшее время это сделает 30 педагогов из образовательных учреждений города.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Будущие учителя должны готовиться на том оборудовании, с которым им придется иметь дело, когда они придут в школу. Чем лучше они будут подготовлены сейчас, тем скорее и правильнее будет проходить адаптация на их рабочем месте".Ну, а студенты педа уже с 29 ноября возвращаются из дистанта в родные стены. В этом году изучать новые методики и технологии преподавания в лабораториях «Кванториума» будут более 100 студентов.