В Пермском крае сокращают количество коек, которые были отданы под ковид. Об этом заявили на пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом. Из-за снижения числа тяжелых пациентов к обычному формату оказания медицинской помощи возвращаются детская краевая больница, больница имени Граля, хирургический корпус на Гайве и госпиталь ветеранов войн. А вот от QR-кодов пока отказываться не намерены.Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Нам QR-коды нужны для того, чтобы сохранить темпы вакцинации и для того, чтобы мы все начали нормально жить и для того, чтобы вирус перестал быть вирулентным. Как только мы сейчас уберем QR-коды, мы снова уйдем на полторы тысячи в день вакцинации, и вся история повторится снова".Заявлено, что сейчас среди всех больных коронавирусом, которые лечатся в краевой клинической больнице, вакцинированы лишь трое. Поражения легких у них незначительные. Проблемы возникают, если поставлен только один компонент препарата или вовремя не проведена ревакцинация. Ну, или человек пытался обмануть и себя, и других.Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы: "Есть еще одна категория пациентов, которая больше всего нас пугает. Что-то идет не так, человек вакцинирован, а болеет не так. Очень многое зависит от того, какие методы лечения применяются. Стали с пристрастием спрашивать, но находясь на маске неинвазивной вентиляции, пара пациентов признались, что сертификат фиктивный".