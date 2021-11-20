В Пермском крае сокращают количество коек, которые были отданы под ковид

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Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Нам QR-коды нужны для того, чтобы сохранить темпы вакцинации и для того, чтобы мы все начали нормально жить и для того, чтобы вирус перестал быть вирулентным. Как только мы сейчас уберем QR-коды, мы снова уйдем на полторы тысячи в день вакцинации, и вся история повторится снова".
Заявлено, что сейчас среди всех больных коронавирусом, которые лечатся в краевой клинической больнице, вакцинированы лишь трое. Поражения легких у них незначительные. Проблемы возникают, если поставлен только один компонент препарата или вовремя не проведена ревакцинация. Ну, или человек пытался обмануть и себя, и других.
Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы: "Есть еще одна категория пациентов, которая больше всего нас пугает. Что-то идет не так, человек вакцинирован, а болеет не так. Очень многое зависит от того, какие методы лечения применяются. Стали с пристрастием спрашивать, но находясь на маске неинвазивной вентиляции, пара пациентов признались, что сертификат фиктивный".
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