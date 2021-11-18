Аспирант политеха изобрел умные очки

Аспирант Пермского политехнического университета изобрел умные очки. Они способны отслеживать взгляд человека и анализировать его предпочтения. Например, в магазине можно моментально понять, какой товар на прилавке притягивает внимание больше, а какой меньше. Как работает чудо техники?Это не экспериментальный инструмент офтальмолога. Изобретение Александра Князева к медицине вообще отношения не имеет. Все началось с конференции в Германии, где пару лет назад студентам Пермского политеха показали очки, которые могут отслеживать взгляд человека. Цена таких более 20 тысяч евро. Наши взялись сделать похожие. И пусть внешний вид пока получился не презентабельный - себестоимость не больше 15 тысяч рублей.

Александр Князев, аспирант ПНИПУ: "Камеры простые - они снимают глаза. Здесь больше нам не нужна точность, эта же камера уже 180 снимает HD".

Со своей идеей пермские студенты победили в конкурсе «Умник», получили грант в полмиллиона рублей. На эти деньги и продолжают изобретать. Год ушел на разработку программного обеспечения. Самое главное достижение - очки уже не просто умеют отслеживать движение глаз, но и позволяют анализировать то, куда человек смотрит больше всего. Александр Князев, аспирант ПНИПУ: "У нас алгоритм ищет именно ключевые точки и уже по ним сравнивает, насколько картинки похожи. То есть по ним же склеивает, по ним же сравнивает. И за счет этого удалось добиться того результата, на который мы и рассчитывали".

С самого начала очки разрабатывались как техническое средство для проведения маркетинговых исследований: узнать, на какой товар на полке покупатель чаще других обращает внимание, выяснить, какая реклама наиболее эффективна.

Фактически именно с нами очки впервые покидают лабораторию. Первое испытание на реальном торговом объекте - тетрадки, зачетки, канцелярия - это то, что всегда будет востребовано у студентов. Так что практические советы по маркетингу здесь, пожалуй, пока не понадобятся.На подобные разработки маркетологи заглядываются давно. Лучший способ продать товар - посмотреть на него глазами покупателя.

Ольга Андреева, доцент кафедры менеджмента и маркетинга ПГНИУ: "Такие технические нововведения полезны, дают очень хороший эффект, потому что человек очень трудно оценивает то, как он принимает решения, и на что он реагирует. Нам кажется, что мы смотрим в одну точку, на самом деле мы успеваем осмотреть все вокруг".

В планах пермских изобретателей сейчас минимизировать очки, поработать над дизайном и удобством пользования. Да и само устройство еще предстоит научиться продавать.