В Прикамье установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 415 пациентов. Из них 188 подключены к аппаратам ИВЛ.
По состоянию на утро 18 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 064 784 человека. 727 997 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Аспирант политеха изобрел умные очки
Фестиваль чемпионов: в Прикамье проходят «Игры ГТО»
Три района Пермского края сохранили статус территорий Крайнего Севера
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 696 человек
До -23 градусов: в Пермском крае ожидается резкое похолодание
В Пермский край поступило свыше 96 тысяч комплектов вакцины от COVID-19
С начала года в Прикамье в ДТП погибли 211 человек
Детям о безопасном поведении в быту
Остановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернутся на прежнее место
21 ноября на телеканале «Россия» стартует Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица»
Добавить комментарий: