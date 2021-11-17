Фестиваль чемпионов: в Прикамье проходят «Игры ГТО»

В Пермском крае проходят "Игры ГТО". Лучшие из лучших пройдут непростые испытания, чтобы войти в сборную региона и представить Прикамье в финальном этапе игр ГТО в Белгороде.

Марина Ощепкова - тренер по аэробике спортшколы «Метеорит» из Оханска, участница фестиваля чемпионов «Игры ГТО». Настрой команды на победу- самый решительный.

Марина Ощепкова, участница фестиваля ВФСО ГТО «Игры ГТО»: "Во всём сильные, слабых не бывает. Все спортсмены- все, почти в спортшколе работаем, детей готовим к этому же самому".Готовят в том числе преодолевать себя. Испытания ГТО- как раз об этом. Нормативы по высшему разряду- золотому- демонстрируют прикамцы в возрасте от 18 до 50 лет.

Веселые и подтянутые, на параде 9 делегаций - все уже победители в своих территориях. Краснокамский ФОК принимает один из 6 этапов регионального Фестиваля чемпионов «Игры ГТО».

Александр Наумов, руководитель центра тестирования ГТО Пермского края: "Здесь, собрались люди только с золотыми знаками отличия, которые покажут, на что они способны в личных дисциплинах, и также от команд заявились участники по 6 человек".

Пристрелкой из электронного оружия руководит Александр Майнадашев, сотрудник правоохранительных органов в Очёре, сейчас, капитан сборной. На золотой знак мужчинам 40- 49 лет за 5 попыток нужно выбить 30 очков. На гимнастической скамье добраться до отметки- 8 см, отжаться- 27, подтянуться- 18 раз.

Ельсия Мансурова, заместитель главы администрации Краснокамского ГО по социальному развитию: "Именно в сегодняшние дни приобретает популярность не только у наших подростков, но и у наших старейшин, пожилых людей, и, очень отрадно, что, молодёжь подтягивается". Кульминация фестиваля- полоса препятствий - эстафета ГТО. Предельный уровень нагрузок, эмоций, адреналина, и новое невероятно зрелищное спортивное шоу.

Атлетичная Марина Ощепкова и очёрцы стали 3-ми в командном зачёте Фестиваля. Второе место- у пермяков. Победителями стала сборная Краснокамского городского округа.