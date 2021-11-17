Фестиваль чемпионов: в Прикамье проходят «Игры ГТО»
В Пермском крае проходят "Игры ГТО". Лучшие из лучших пройдут непростые испытания, чтобы войти в сборную региона и представить Прикамье в финальном этапе игр ГТО в Белгороде.
Марина Ощепкова - тренер по аэробике спортшколы «Метеорит» из Оханска, участница фестиваля чемпионов «Игры ГТО». Настрой команды на победу- самый решительный.
Марина Ощепкова, участница фестиваля ВФСО ГТО «Игры ГТО»: "Во всём сильные, слабых не бывает. Все спортсмены- все, почти в спортшколе работаем, детей готовим к этому же самому".Готовят в том числе преодолевать себя. Испытания ГТО- как раз об этом. Нормативы по высшему разряду- золотому- демонстрируют прикамцы в возрасте от 18 до 50 лет.
Веселые и подтянутые, на параде 9 делегаций - все уже победители в своих территориях. Краснокамский ФОК принимает один из 6 этапов регионального Фестиваля чемпионов «Игры ГТО».
Александр Наумов, руководитель центра тестирования ГТО Пермского края: "Здесь, собрались люди только с золотыми знаками отличия, которые покажут, на что они способны в личных дисциплинах, и также от команд заявились участники по 6 человек".
Пристрелкой из электронного оружия руководит Александр Майнадашев, сотрудник правоохранительных органов в Очёре, сейчас, капитан сборной. На золотой знак мужчинам 40- 49 лет за 5 попыток нужно выбить 30 очков. На гимнастической скамье добраться до отметки- 8 см, отжаться- 27, подтянуться- 18 раз.
Ельсия Мансурова, заместитель главы администрации Краснокамского ГО по социальному развитию: "Именно в сегодняшние дни приобретает популярность не только у наших подростков, но и у наших старейшин, пожилых людей, и, очень отрадно, что, молодёжь подтягивается". Кульминация фестиваля- полоса препятствий - эстафета ГТО. Предельный уровень нагрузок, эмоций, адреналина, и новое невероятно зрелищное спортивное шоу.
Атлетичная Марина Ощепкова и очёрцы стали 3-ми в командном зачёте Фестиваля. Второе место- у пермяков. Победителями стала сборная Краснокамского городского округа.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Три района Пермского края сохранили статус территорий Крайнего Севера
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 696 человек
До -23 градусов: в Пермском крае ожидается резкое похолодание
В Пермский край поступило свыше 96 тысяч комплектов вакцины от COVID-19
С начала года в Прикамье в ДТП погибли 211 человек
Детям о безопасном поведении в быту
Остановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернутся на прежнее место
21 ноября на телеканале «Россия» стартует Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица»
В 2021 году в Прикамье построено и реконструировано более 41 километра автодорог
Грабителю пермских школьников вынесен приговор
Добавить комментарий: