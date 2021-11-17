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Три района Пермского края сохранили статус территорий Крайнего Севера
Правительство РФ утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям. В него вошли все северные территории Пермского края, которые были в предыдущем перечне - Гайнский, Косинский и Кочевский муниципальные районы. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Напомним, на этой неделе Указом Президента РФ старые нормативные акты были отменены. В связи с этим Правительство РФ своим постановлением утвердило новый перечень.
К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В перечень также вошли вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.
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