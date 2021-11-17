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В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 696 человек
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 131 750. За сутки в регионе проведено 6 215 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 17 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 056 490 человек. 722 147 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 433 пациента. Из них 208 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 447 человек.
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