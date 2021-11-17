До -23 градусов: в Пермском крае ожидается резкое похолодание

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Опубликовано: 17.11.2021 в 12:55 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Пермский край поступило свыше 96 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 696 человек →

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