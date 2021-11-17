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До -23 градусов: в Пермском крае ожидается резкое похолодание
Согласно уточненным прогнозам, в Пермском крае сегодня будет относительно тепло. Температуру днем в Перми обещают в пределах -5...-6 градусов, ночью резко похолодает. В некоторых районах края может быть до -23 градусов. Ожидается снег, временами может выглядывать солнце.
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