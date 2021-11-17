В Пермский край поступило свыше 96 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

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Также в Минздраве Прикамья отметили, что в связи с актуализацией временных методических рекомендаций по вакцинации населения от COVID-19 лицам, которым была проведена первичная вакцинация препаратом «Спутник Лайт», теперь электронный сертификат с QR-кодом на Госуслугах выдается спустя 21 день после вакцинации. Речь идет о тех жителях, которые ранее привились данным препаратом, а до этого не болели коронавирусом и не проходили иммунизацию от него другими вакцинами.
По данным Министерства здравоохранения Пермского края, всего с начала прививочной кампании в регион доставлено более 1,29 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала массовой вакцинации в регионе привиты 1,056 млн жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 722,1 тыс. человек.
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